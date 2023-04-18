國內基因定序廠基龍米（4195）宣布拋磚引玉捐贈20萬元，支持郭泓志運動發展協會推行的首個公益活動「完膳自我-愛心待用餐」，希望讓偏鄉或弱勢孩童在接受棒球訓練的同時能獲得足夠營養，心無旁騖的專心練球。

基米董事長周孟賢表示，自己從小就喜愛棒球，對郭泓志在旅美時期便長期投以關注，去年5月「郭泓志運動發展協會」正式成立後，看到他親自指導偏鄉球隊的孩子打球與爭取相關資源，深受感動，決定與協會合作，加入響應行列，貢獻一己之力。未來也會支持包括棒球運動在內更多社會層面的愛與關懷。

基米本次捐贈是響應協會發起的「完膳自我-愛心待用餐」公益活動，這也是國內首度透過智慧販賣機做待用餐的模式，只要掃QR Code即可取餐，快速方便且無接觸，重點是還能兼顧食安與收受者的尊嚴，不受異樣眼光。

基米致力於研究基因定序並深耕科學研究領域多年，應用市場涵蓋農業技術、物種繁殖到疾病預防。目前公司每年至少針對20-30個弱勢族群、育幼院或偏遠地區慈善單位進行捐助，並鼓勵員工自發性參與、身體力行，廣植福田，讓整體慈善循環擴散到全台灣。