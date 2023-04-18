據《路透》引述消息人士透露，中共當局擬將螞蟻集團的罰款從最初逾10億美元降至約7億美元，罰款公告的用語亦將有所軟化，從而結束對平台企業的整改，未來幾個月內罰款金額將正式公布。

了解情況的消息人士表示，螞蟻集團在2020年的IPO臨門一腳之際被叫停後，中國監管機構特別是中國人民銀行一直在推動相關整改工作；對螞蟻集團的罰款還在準備之中，未來數個月內可望正式宣布。罰款案公告後將有助於該公司獲得等待已久的金融控股公司執照，並以此為重啟上市計劃鋪路。

去年11月媒體曾報導稱，中共當局考慮以資本無序擴張、在合規之外進行非核心業務等違規行為對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款。主管當局認為，螞蟻集團在金融業務上的野蠻生長將帶來嚴重的風險。

報導說，監管部門有意將罰款金額較初期預設的金額有所下調，因為中共希望藉此提振民營企業家的信心，以推動遭受重創的中國經濟。鑒於該公司的業務規模及其對行業的重要性，降低罰款還可能有助於減少對螞蟻及更廣泛的金融科技行業的負面影響。

螞蟻集團的創始人馬雲今年3月返國，並透過社群媒體現身，阿里集團隨即宣布成立6大業務集團，並為其中大部分探索籌資或上市的機會，投資者亦視此舉為網路科技企業整頓即將結束的信號。