證交所表示，第一季集中市場成交值5億元以上之自然人人數為1,736人，月減256人，成交值1億～5億元之自然人人數為15,611人，月減1,799人，成交值1億元以下之自然人人數384萬9,961人，月增17萬4,765人，顯示第一季主要以內資散戶回流台股居多。

證交所並統計，3月台股集中市場成交量周轉率為9.11％（2月為6.49％）；3月當沖成交值占比35.06％、平均每日當沖戶數88,816戶（2月各為36.65％、84,997戶），戶數增加但占比減少，主因成交值大增；3月ETF成交值占比5.44％（2月5.02％）。

另外，3月有交易戶數突破300萬戶，達311萬7,991戶（2月260萬9,368戶），單月大增50萬8,623人。

在自然人成交值比重方面，3月為59.91％（2月60.1％）、外資成交值比重29.69％（2月29.57％）。累計第一季自然人占集中市場總成交值比重為58.64％，外資為30.9％，國內法人則為10.45％（去年第四季各為55.48％及34.15％、10.37％）。