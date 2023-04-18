中市府經發局日前舉辦「探索捷運百大店家－你投稿，我請客」圖文影音徵稿比賽，近期圓滿結束，合計徵得223件投稿作品，帶動一股捷運店家探索風潮!

隨著疫情鬆綁，中捷單月運量已破百萬人次大關，越來越多好吃好玩的店家因為中捷帶來的流量被看見，中市府持續透過「捷運新經濟－台中邱比特計畫」系列行銷活動，打造捷運經濟生活圈。

本次特別規劃以競賽活動形式，鼓勵民眾擇定店家，到店體驗探索特色，再行創意投稿，使民眾化身為博主，發揮宣傳效果，讓捷運、店家及民眾關係也更為緊密，進而活絡商機。

競賽活動中，市民們憑藉著對捷運百大店家的了解和喜愛，以獨特的方式表達對店家的讚譽，其中包括文字、圖片、影音等多種表現形式，投稿作品中，不乏相當具有特色風格店家，顯見民眾在品嘗美食之餘，更注重店家的獨特性與在地特色！

其中，張欣芸以店家「咖啡任務」為主題寫出作品「隱身在大樓裡的秘密基地 咖啡任務」榮獲第一名！

張欣芸在文中表示：「按下電梯的樓層按鍵『36』的燈光亮起，越過人形射擊把牆面，走進隱身在大樓裡的秘密基地，找到隱藏在畫中的按鈕，金庫大門緩緩開起， 咖啡的香氣在空氣中漫舞，像拋擲而來的釣鉤，牽引著我前進，一場味覺的啡常任務，即將展開。彷彿走進金牌任務的電影場景，餐桌的玻璃，倒映著天光雲影，裡面藏著特務的秘密武器。牆壁上，不同產區的咖啡豆，如同閱兵典禮般一字排開，等待校閱。」

張欣芸對咖啡系列產品，有著深刻的描繪：「經典密探那堤，開啟味蕾的旅程，綿密的奶泡上，可愛的拉花是意外驚喜。綴著草莓與鮮奶油金鍋鬆餅，淋上香甜的蜂蜜，豐富了味覺的層次更加豐富多姿。」

在該咖啡廳景觀視覺上有著動人的描述：「坐在窗前，城市景觀盡收眼底，習以為常的街景，轉換高度後產生了距離的美感，一路奔流的柳川如同銀色的緞帶，在陽光下閃閃發光，偶爾有鷺鷥凌空飛過，成為白色的驚嘆號。眺望天空這片畫布，是這趟任務裡的最大樂趣。天空從藍色的主旋律，漸漸暈染成一片橘紅。在黑夜與白晝交替的魔幻時刻裡，萬家燈火中，車燈拖曳著飛馳的流光，劈開夜色，匯聚一尾金色鱗片巨蟒。」

張欣芸以簡潔又不失詩意的文字和精美的照片呈現，讓人彷彿置身咖啡任務，引人入勝的程度，獲得評審高度的讚賞。

咖啡任務店家對張小姐的得獎作品相當感動及興奮，其文章鉅細靡遺地表達出咖啡任務這個品牌在高空36樓的特色及深刻的消費感受，是最佳的體驗行銷呈現，「希望每個前來消費的客人，都能像張小姐有這樣的體驗，感受我們的用心。」

咖啡任務店家強調，對於市府這樣的活動，表達認可贊成，因為在疫情衝擊下，可以用互惠方式，店家不需花費高額的行銷預算來做曝光，又能達到推廣捷運、讓搭乘捷運顧客享有優惠，也能為店家導流客人及曝光，是很棒的三贏活動，同時也能帶動台中的經濟，並讓更多外縣市的民眾能更瞭解台中。

得獎作品將透過台中捷運樂遊網及店家社群平台等露出，完整得獎名單及領獎相關資訊可至台中捷運樂遊網查詢。