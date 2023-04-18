圓山大飯店「金龍餐廳」持續推陳出新，擅長廣式創意料理的許耀光主廚，4月21日起，以《金龍潮聖地》為主題，推出「滷水鵝片」、「潮汕原盅燉翅」、「梅子香妃骨」等30多道正宗、地道潮州菜。融入潮流與健康元素，以少添加料理、保留食材鮮味以及傳承外婆懷舊家鄉味三大特色，結合視覺、味覺、聽覺，為饕客呈現多重饗宴。

潮州菜是廣東三大菜系之一，做工繁複、用料實在、刀工精細，追求色香味俱全。烹調方式多元，如燜、燉、煎、炊（蒸）、炒、焗、泡、滷等數十種。由於潮汕的海岸線長，海港江河居多，食材料理以海鮮為主，因此，最大特點為烹製海鮮、重煲湯、輕油鹽。金龍廳此次推出的菜色除了正宗與地道，更融入主廚許耀光回憶兒時幸福滋味。

「金龍潮聖地」期間限定菜單，第一階段共推出，風味小吃、滷水、湯品、海鮮等8種品項、36道料理，都是許耀光與團隊精心烹調，金龍餐廳也會定期推出新的潮州佳餚，讓賓客們有新的體驗。

風味小吃包括香氣四溢、酥脆可口的「潮州蝦捲」，選用新鮮蝦仁，將蝦肉打成泥，經多次摔打後，蝦肉膠質完全釋放，口感更上一層樓。接著，搭配手打花枝漿、馬蹄粒，以腐皮精心包裹，內餡鮮甜Q彈，外皮酥脆，口感豐富，海味十足。售價480元。潮州名菜「黃金鮮蝦棗」，形如大棗、象徵團圓吉祥，是潮州人過節必吃的經典菜色。產生蝦膠的蝦漿，配上爽脆馬蹄與肥豬肉，裹上腐皮後下鍋，油溫拿捏準確，採中低溫慢泡，炸至金黃色後撈出。沾上獨特醬汁，外酥裡嫩，口齒留香，清爽不油膩、售價480元。

滷水檔的「滷水鵝片」是以帶有藥材清香的秘製滷水，按不同比例加入八角、川椒、甘草、桂皮、陳皮、香葉、南薑等十多樣中藥材、香料，再加上適量的鹽、冰糖、老抽、上湯熬製，5斤以上的肥美鵝隻浸煮約50分鐘，小火慢煮，讓鵝肉吸附陳香滷汁的精華，肉質軟嫩不乾柴，「無鵝不成席」的潮州筵席，完美展現鵝肉的原汁原味。售價880元。

湯品「潮汕原盅燉翅」是許主廚最懷念的味道，用上等豬肉、老母雞、雞腳、金華火腿，細火慢燉8小時以上，待其化成濃潤的上湯湯底；接著用上湯熬燉雞燉翅，並加入松茸片、菜膽。傳家美味，來台30多年的思鄉情，融入湯中。售價每位680元。

海鮮「鹹檸檬蒸魚」是選用肉質綿密細嫩的筍殼魚或龍虎斑，搭配切絲的鹹檸檬，花菇、薑、蔥段、陳皮、豬頸肉鋪至魚上，撒上胡椒、淋上魚露，在鹹檸檬汁的搭配下，讓陳皮香味散發出來。蒸魚清新爽口的美味，是愛吃海鮮的老饕們，不能錯過潮汕特色佳餚。「橄欖菜焗七星蝦」橄欖菜潮汕地區風味小菜，火侯拿捏精準；蝦油炸時，肉質要爽口、不過老，炸至七八成時，將蝦子撈起，升高油溫，再次放入鍋中。起鍋後，橄欖菜、蒜蓉、辣椒與生蝦快速拌炒，加入魚露、生抽，讓欖菜滲入甜鮮七星蝦中。售價780元。

「梅子香妃骨」是具有特色的潮式酸甜排骨，嚴選肥瘦適中的一字排骨，以潮菜常用的梅膏醬醃製，炸至金黃色後，以酸甜醬汁大火翻炒，輕撒橙皮點綴，最後主廚選用醇厚果香的白蘭地，溫酒後，淋至梅子香妃骨，耀眼火焰，滿足味蕾也大飽眼福。