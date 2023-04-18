三發地產今天公告，正式延攬前任宏匯集團總裁、前任藍天電腦中國百腦匯資產事業群總經理黃坤泰，接掌總經理寶座；黃坤泰先前也擔任過世正開發/世成營造的副總經理，及海德建設股份有限公司副總經理。
另外，三發地產董事會也通過股利分派案，每股配發現金0.427元。
今天三發地產（9946）有高層人事異動，今天公告，原本董事長兼總經理鍾鼎晟，改為前任宏匯集團總裁、前任藍天電腦總經理黃坤泰，出掌總經理寶座；另外，三發地產也新設立策略長職位，由三發地產公司董事長鍾鼎晟出任。上述人事命令，預計自5月1日起生效。
三發地產今天公告，正式延攬前任宏匯集團總裁、前任藍天電腦中國百腦匯資產事業群總經理黃坤泰，接掌總經理寶座；黃坤泰先前也擔任過世正開發/世成營造的副總經理，及海德建設股份有限公司副總經理。
另外，三發地產董事會也通過股利分派案，每股配發現金0.427元。
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