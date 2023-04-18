今天三發地產（9946）有高層人事異動，今天公告，原本董事長兼總經理鍾鼎晟，改為前任宏匯集團總裁、前任藍天電腦總經理黃坤泰，出掌總經理寶座；另外，三發地產也新設立策略長職位，由三發地產公司董事長鍾鼎晟出任。上述人事命令，預計自5月1日起生效。