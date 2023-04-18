三發地產今天公告，正式延攬前任宏匯集團總裁、前任藍天電腦中國百腦匯資產事業群總經理黃坤泰，接掌總經理寶座；黃坤泰先前也擔任過世正開發/世成營造的副總經理，及海德建設股份有限公司副總經理。

另外，三發地產董事會也通過股利分派案，每股配發現金0.427元。

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中鋼構董事會通過 黃源章接任總經理
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