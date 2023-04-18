在同一個空間長久相處難免讓人日久生情。一位男子近日表示，175公分高的他向相處3年的女同事告白，卻被155公分的女同事以「不夠高」的理由打槍，讓他忍不住上網求問，「175男生真的不高嗎？」不過許多網友認為女同事以身高理由打槍，只是找藉口給他一個台階下，並非真的以此尋找理想對象。

原PO在Dcard發文表示，他和該名女同事相處了3年，近日他終於忍不住感情決定告白，女同事卻以「不夠高」的理由拒絕他，還說希望另一半身高要180公分以上，讓原PO心碎感嘆，「我跟她之間3年的同事感情，好像真的無法感動她」，只好上網求問，「我想問一下女生175（公分）男生真的不高嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「身高只是藉口吧…」、「她只是找一個你永遠無法達成的理由當藉口拒絕你而已。再說了，如果有戲，不需要3年。花3年你只是感動自己而已」、「不好意思說你臉醜，只能拿身高來說了」、「3年同事感情有什麼好講的…我跟我家樓下警衛20幾年感情」。

另外也有人對於原PO身高進行分析，「175算OK高及格，178以上就算很高」、「我158男友180，我喜歡身高175以上的男生，不過如果是我同事跟我告白就算他條件再好我都會拒絕，我非常抗拒跟自己有相同交友圈或生活圈的異性」。