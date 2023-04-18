周興哲身體力行隨手關燈。（Discovery提供）

全球矚目的「世界地球日」將在本週六（22日）登場，Discovery今（18日）邀請愛地球大使周興哲（Eric）出席，呼籲大家節省能源、用一件好事救地球，周興哲也分享自己從國中住校就開始養成了洗6分鐘「戰鬥澡」的習慣，「現在也是洗澡頂多7、8分鐘，而每次洗澡少5分鐘，每個月水表可以減少1度，省時又不浪費資源」，但被問及是否跟老婆趙岱新洗澡也會如此迅速，他害羞笑回「才不告訴你們」。

活動上，周興哲也呼籲粉絲在當天下午4點22分關機1小時，參與「人類關機1小時」的減碳行動，他預告當天這1小時會要把時間拿來陪伴家人和愛犬蕭邦，放下手機、多接觸大自然，騎腳踏車到河濱公園欣賞風景、並帶三明治到戶外野餐，至於有什麼事物絕不能關機？周興哲笑說：「大概只有熱愛音樂的那份熱情吧！」再被記者追問是否其他事情真的都能「關機」？他聽完後意味深長地回「不跟你說」。

3月底宣布正式升格將成為人父，周興哲說「一切都還在慢慢享受，之前已把房間清空準備布置成嬰兒房，去逛嬰兒用品店時，看到寶寶的襪子，覺得小小一個『so cute』」，近日他忙跑巡演，光是3月就飛了12趟，今年不只有推出單曲的規劃，還將投入戲劇作品的拍攝，幸好老婆也沒有因此抱怨，「因為在一起滿久了，她也希望工作越多越好，畢竟要賺奶粉錢嘛」，不過當然老婆的預產期已把工作排開。