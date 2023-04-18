儘管澳洲和中國的貿易爭端露出緩解曙光，不過在國防戰略上，兩國仍存在根本上的矛盾。據美國之音18日報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）表示，澳洲、英國和美國的三邊軍事聯盟「奧庫斯」AUKUS是一條長期道路，也證明了三國享有共同的價值觀。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）17日造訪五角大廈，與奧斯汀舉行會談，討論對美英聯盟可能產生的短期與長期影響，兩人同時談到了包含澳洲在內的AUKUS。

依據AUKUS協議，最早從2027年開始，美國和英國的核動力潛艦將輪流駛入澳洲水域。到2030年代初期，澳洲將至少從美國購買三艘核動力潛艦。

中國多次批評AUKUS是為了一己地緣政治私利，典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。

奧斯汀說，美國不會再有比英國更親密的盟友，兩國的合作再緊密不過了。他又說，AUKUS是一條長期道路，也是加強三個國家關係的最佳途徑。

「這是一個歷史性的機會，表明我們共同努力可以變得多麼強大。AUKUS顯示了我們對自由和開放的印太地區的堅定承諾，也證明了我們共同的價值觀，以及對我們部隊的長期投資。我相信AUKUS將打破障礙並開創美英防務合作的新紀元。」奧斯汀說道。

華勒斯也說，AUKUS夥伴關係標誌英美兩國長期夥伴關係和友誼，而當第一艘AUKUS潛艦在2030年代末交付之時，自己和奧斯汀早就不再國防部長任內，因此，這更能表明AUKUS是澳英美三國分享這些軍事秘密和能力的一項長期承諾。

兩人同時談論到烏克蘭問題。奧斯汀感謝英國在向烏克蘭提供物資和訓練烏克蘭軍隊保衛國家方面發揮的領導作用，而美國也將在這場戰鬥中繼續支持烏克蘭。

華勒斯表示，隨著烏克蘭被入侵，我們看到了一個更加焦慮和更加不穩定的世界。如果沒有美國的領導，我們的處境會更糟，無論是在太平洋地區或是在烏克蘭。

3月31日，英國《太陽報》曾引述外交消息人士報導，北約組織（NATO）現任秘書長史托騰柏格預計將按計畫於10月卸任，歐盟執委會主席范德賴恩正在競逐NATO新秘書長職位。而德國《周日世界報》先前報導，西班牙總理桑傑士與英國國防大臣華勒斯是接替史托騰柏格的主要人選。