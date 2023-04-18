民進黨台南市第一選區立委初選進入直球對決。立委賴惠員與前市府觀光旅遊局長郭貞慧團隊，今天為「房事」問題互指對方抹黑。賴惠員酸郭貞慧及夫婿前農委會副主委李退之短短數年房子換來換去，最後還換成豪宅，到底錢從哪裡來？郭貞慧團隊表示將會採取法律外，也反質疑賴惠員在市區低價購入豪宅還超貸。

立委參選人郭貞慧團隊，針對賴惠員所提出的不實指控，特別澄清表示，郭貞慧夫妻因前後擔任公職已經大約有14年之久，財產完全依法申報，甚至在擔任政務官期間還要交付信託，監察院也年年受理，完全合法合規；五年前李退之父親過世後，兄妹之間為了母親孝親的需求共同商討規劃相關的房屋購置及住所安排，拜託賴惠員留下一點人性。

郭貞慧團隊也懇請賴惠員不要含沙射影，繼續造謠抹黑，郭貞慧夫妻將針對賴惠員言論涉及侵權毀謗及違反選罷法意圖使人不當選等，將採取告發及相關法律行動。

同時話鋒一轉，反控賴惠員當選一任市議員之後，就購入了一戶台南知名豪宅，但賴惠員在監察院的財產申報資料，105年所購入豪宅的金額，在內政部實價登錄上「完全找不到」這筆資料，遍查同年度同建案的實價登錄資料，一戶至少在2800萬以上甚至5-6千萬。因此請問賴惠員，為何可以用遠低於市價的行情買到該棟豪宅？

郭貞慧團隊也轉述地方傳聞，賴惠員最近又買了一戶同一棟豪宅當女兒的嫁妝，按照近來台南市房地產的行情，一戶4-5千萬不為過，當了一任市議員買了第一戶，當不到一任立委又可以再買第二戶，是用何種方式才這麼有底氣能成為台南地王的大富翁?

郭貞慧團隊更指控，同樣一份財產申報當中，可以發現賴惠員的丈夫以購入2088萬的房子，跟銀行轉貸、增貸了近5000萬，懷疑有超貸嫌疑。

因此郭貞慧呼籲選民擦亮眼睛，下架自肥立委，換新人來支持賴清德，翻轉海線。