大陸男星陳飛宇是知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，前陣子爆出與已婚女粉絲開房，陳飛宇疑似當小王，引起外界軒然大波，對此，陳飛宇工作室回應稱與該位胡女士交往期間兩人均單身，表示兩人是和平分手，不過正要上映的電影也因此受到波及撤檔，近日電影即將重新上映，卻遭控訴電影侵權。

壹實影業今日在微博發文控訴：「電影《倒數說愛你》的主要人物設置、人物關係、故事情節等均實際套用電影《IF ONLY》（中文譯名：《愛再來一次》）的作品內容。」電影《IF ONLY》的編劇克莉絲緹娜·威爾許 (Christina Welsh)與版權方英国UK FILM TRUSTEE已發布維權聲明，壹實影業表示他們2022年取得電影改編權，目前已向法院提起訴訟。

壹實影業也公開民事起訴狀，他們向萬達影業提出告訴，要求立即停止發行電影《倒數說愛你》，並要求對方在社群平台上道歉。該公司於2021年成立，事件曝光後，許多網友表示：「你們聲明寫的我看明白了，預告片鑒抄，挺厲害的」、「第一，你說抄襲就抄襲，預告片鑒抄別太離譜，第二，你把字打對先，律師找的不太行，聲明漏洞很多。」、「看著像野雞公司來碰瓷的」、「不管事實如何和演員沒關係，演員只是負責演戲，希望大家理性吃瓜」。

陳飛宇與女星周也的電影《倒數說愛你》原先2月14日情人節當天定檔，卻因床照事件爆發，導致片方臨時撤檔，等風波過去後，近日於4月28日定檔，沒想到上映前又鬧出侵權疑雲，令人憂心電影是否能順利上映。