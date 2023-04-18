陳以文在《和平歸來》飾演醫院院長。（羅永銘攝）

陳以文在《和平歸來》飾演醫院院長。（公視提供）

陳以文在《和平歸來》飾演醫院院長，劇中打電話給女兒。（公視提供）

金馬影帝陳以文和百白、藍丞晞合作公視《和平歸來》，18日一起分享拍戲過程；該劇重現SARS疫情時和平醫院封院的危急狀況，飾演博愛醫院院長唐榮康的陳以文對當年SARS印象很深，因他有個朋友的家人住院，他常載朋友去探病，每次進醫院，朋友都會穿輕便雨衣充當防護衣，醫院也會分出、入口，大家對疫情很茫然，聽到都覺得很恐怖。

他透露當年還受香港電影公司邀請寫了一個SARS相關的短片喜劇劇本，只是劇本寫完，SARS也在恐慌中突然結束，「印象中就是五、六月突然變熱，就沒有再傳出病例，疫情就結束了」，電影最後也沒拍了。到了新冠肺炎疫情爆發時，有人重提了他當年寫的劇本，「但有些氣氛跟當時已經是不一樣的」。

陳以文在《和平歸來》飾演博愛醫院院長唐榮康，原本在職場或服侍長官方面都順風順水的他，最經典一句台詞「想要繼續坐在這個位置上，我就得翻、我就得舔啊！」，充分顯現出角色為求上位不惜放棄尊嚴的個性。陳以文表示在詮釋這個角色時，盡量找到人那種持平的狀態。

被問起這次拍攝有哪一場戲難度特別高？陳以文表示通常遇到困難都是可以想辦法克服的，但有一場戲令他印象特別深刻，「有一場我要跟女兒打電話，但拍攝時幫我對詞的人是副導，他是一名中年男子，倒不是非常困難，但就是當時拍攝的現場氣氛，跟劇情實際有落差。」百白還在一旁補充，這位副導整部戲大概1人分飾了25角，應該每個演員都有跟他對過戲，笑説：「真是辛苦副導了！」