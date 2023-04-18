屏東縣長周春米（右）特別致贈教育部長潘文忠排灣族傳統文化「彩虹腰帶」，象徵多元族群、性別融合與包容。（林和生攝）

2000年4月20日葉永鋕事件在屏東發生，促成性別教育平等法推動，強調多元性別差異的尊重，教育部更將4月20日訂為性別平等教育日，教育部長潘文忠18日特地前往高樹國中親訪校內性別友善廁所，強調應尊重每個學生的獨特性，並坦言，這條性平道路還要繼續向前。

葉永鋕因個性陰柔，時常被嘲笑太女性化，更因特別的性別氣質，遭受異樣眼光對待及性別霸凌，他為了不被欺負，只能利用下課前提早幾分鐘去上廁所，也是導致他意外身亡的主要因素。

葉永鋕離世後，讓人開始正視校園性平教育，歌手蔡依林更以一首《玫瑰少年》傳達，不要活在社會框架裡，陰柔不一定不好，不管男性、女性，對於性別認同，沒有既定的框架。

高樹國中則趁著2021年老舊廁所改建機會，創新將男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁則是大樹，象徵不論性別，都可以像玫瑰一樣溫柔美麗，也可以像大樹一樣強壯被依靠，廁所啟用時，並帶著學生了解葉永鋕事件，讓學生們理解性別平等的重要性。

潘文忠說，葉永鋕離世讓社會有深刻省思，每個孩子都有獨一無二特質，性平教育就是讓彼起各自差異，並用尊重、包容態度，減少因誤解產生的歧視或霸凌，教育部為此將今年訂為「性別平等教育日」元年，期待透過課程與活動，打破過往對於性別的刻板印象，讓每個孩子對自己的特質感到驕傲、自信。

擔任東道主的屏東縣長周春米，特別致贈潘文忠排灣族傳統文化「彩虹腰帶」，象徵多元族群、性別融合與包容。

周春米說，無論性別平等、性別認同、性別歧視等教育問題，都不可被忽視，縣府會繼續努力，引導學校在行政規劃、學習環境與資源、課程教材與教學、校園性侵害性騷擾及性霸凌防治等各面向整體推動，以建構性別友善校園環境，進而擴及至家庭及社會，不讓性別成為阻力。