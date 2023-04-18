報稅季將至，中國信託商業銀行推出「中信卡繳稅回饋分期双享」活動，5月1日起至6月3日止，持中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡、和泰聯名卡或中華航空聯名卡繳納綜所稅，可享現金、LINE POINTS、和泰Points或華航哩程等多元回饋，單筆稅額滿新臺幣2000萬元，再加碼華航哩程16萬哩，回饋率最高達2.45％，中國信託信用卡不限卡別，皆享固定額度內最高12期分期0利率優惠。

中國信託銀行特別針對指定信用卡及簽帳金融卡祭出繳稅多元回饋，喜愛現金或LINE POINTS回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡或LINE Pay信用卡及簽帳金融卡繳稅，不限稅額皆享0.2％回饋，單筆繳稅額滿新臺幣100萬元，最高享0.35％回饋。

中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶則有專屬優惠，單筆稅額滿新臺幣30萬元，可享0.38％回饋；刷和泰聯名卡繳稅，不限稅額享0.5％和泰Points回饋。以單筆稅額滿新臺幣100萬元為例，財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶刷指定卡別，可獲得新臺幣3800元現金、3800點LINE POINTS或5000點和泰Points回饋。

偏好航空哩程回饋的卡友可選擇中華航空聯名卡繳稅，快速累積哩程，每新臺幣100元回饋1哩，不限卡別繳稅單筆稅額滿新臺幣2000萬元，再加碼華航哩程16萬哩。以中華航空聯名卡繳稅稅額滿新臺幣120萬元回饋12000哩為例，可兌換香港來回經濟艙乙張（價值新臺幣18400元），換算回饋率最高達1.53％；若以稅額滿新臺幣2000萬元回饋20萬哩、再加碼16萬哩為例，加總共36萬哩，可兌換2張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線豪經艙來回機票（價值約新臺幣490000元），換算回饋率最高達2.45％。

除了多元回饋外，持中國信託信用卡不限卡別繳稅皆可享3期、6期或12期分期享0利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前皆可設定分期。中信銀行繳稅活動官網提供整合調高額度、分期設定、繳稅辦卡等需求，民眾可隨時申請。