證交所今(18日)公布有價證券資訊，總計有25檔上市股被列為注意股，其中軍工股和成（1810）、雷虎（8033）的漲勢驚人又被盯上，而同為軍工股的寶一（8222）也被列為注意股票。軍工股又被打入注意股的原因，包括最近6個營業日累積收盤價漲幅，買進、賣出比率、當日週轉率，及佔當日該有價證券總成交金額比率。

根據證交所公告，軍工股又被列為注意股的原因如下：和成最近6個營業日累積收盤價漲幅達40.61％，且4月18日凱基證券商買進的比率為40.57％，4月18日凱基證券商賣出比率則為52.43％；雷虎今日本益比為1050.00，且股價淨值比為11.41，另，當日週轉率為56.43％，暨凱基證券商成交賣出金額達新台幣1億元以上，且佔當日該有價證券總成交金額比率為19.75％；至於寶一，最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.31％，且4月18日的週轉率為56.04％。

根據證交所統計，今(18)日一共有25檔上市股被列為注意股，分別有首利（1471）、樂事綠能（1529）、南光（1752）、和成（1810）、所羅門（2359）、環科（2413）、京元電子（2449）、凌群（2453）、飛宏（2457）、建通（2460）、資通（2471）、達欣工（2535）、亞航（2630）、豐達科（3004）、晟銘電（3013）、嘉晶（3016）、星通（3025）、立德（3058）、聯德（3308）、駐龍（4572）、立積（4968）、華孚（6235）、森崴能源（6806）、雷虎（8033）、寶一（8222）。