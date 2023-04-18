桃園一名男子今日駕駛失竊車遭攔卻拒絕受檢，最後還是被警方破窗壓制逮捕。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園一名男子今日駕駛失竊車遭攔卻拒絕受檢，駕駛竟欲開車衝撞現場員警。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園一名男子今日駕駛失竊車遭攔卻拒絕受檢，最後還是被警方破窗壓制逮捕。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

另經警方檢視，黃男竟還隨身帶著一把開山刀。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區菓林路一處公車站，今日有民眾檢舉站前有違停車輛，警方獲報後前往取締，發現該車為失竊車，駕駛37歲黃姓男子拒絕下車受檢，一路開車逃竄，途中衝撞到其他車輛，停下後還欲衝撞員警，現場2名員警分別朝車輛各開1槍，破窗噴辣椒水將其壓制，全案依竊盜、妨害公務、公共危險及社會秩序維護法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，大園警分局三菓派出所今早7時55分接獲民眾報案，稱公車招呼站前有違停車輛，警員程懷澤約8時20分趕到現場取締時，發現違規車輛是一輛失竊車，且黃男拒絕下車受檢，立即通報線上警力支援，巡佐王志恆、警員陳義忠到場協助溝通後，黃男仍拒絕受檢，並駕車往南崁方向逃離，員警立即駕車追上。

警方表示，黃男開車狂逃約1.5公里，到南崁路二段遇到紅燈受阻，衝撞前方另輛小客車後停下，員警上前圍捕，要求黃男立即下車，但對方仍駕車欲衝撞警方，因情況危急且為避免危害現場用路人，2名員警分別朝車輛各開1槍，並以警棍破窗後，使用辣椒水壓制，將黃男帶下車後逮捕。

逮捕黃男過程中，3名員警及黃姓男子都遭碎玻璃割傷，治療後無大礙，無辜被波及的小客車駕駛也無受傷情形。另經警方檢視，黃男竟還隨身帶著一把開山刀，全案後續將依竊盜、妨害公務、公共危險及社會秩序維護法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。