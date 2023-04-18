新冠肺炎疫情爆發時，蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等人被控貪瀆、圖利、殺人等罪，台北地檢署14日以查無不法為由簽結，陳時中稱終於還他清白，蘇貞昌18日指出，也許外界對此事有不同看法，但唯有大家團結一起、堅定勇敢，才能夠戰勝病毒、謠言及不實指控，期望國人都能勇敢向前走，台灣加油。

今日是台灣口罩解禁的第二天，蘇貞昌與立委女兒蘇巧慧18日在光點華山舉辦國片《疫起》包場活動，該電影改編自20年前SARS和平醫院封院事件，活動現場邀請20年前台北縣抗SARS防疫團隊，以及新冠肺炎疫情指揮中心一同觀影，表達對所有第一線醫護人員的感謝。

蘇貞昌會前受訪指出，20年間，全世界疫情清洗臺灣，從SARS到COVID-19，他分別以台北縣長和行政院長參與其中，見證第一線工作人員的辛苦。他提到，電影中導演提到，勇敢不是只有向前衝，而是經過思考後，知道前方有多恐怖，卻選擇向前走，他深有同感，要為醫護人員致上敬意與感謝，而兩次疫情下也看到全國同胞努力對抗病毒，台灣才能安全。

談及多名在野黨民代向政府提告，質疑「3＋11」製造破口、擋疫苗、護航高端、廢弛職務釀災、殺人等總計62案。蘇貞昌說，對於這件事情，有些人可能有不同看法，但唯有大家團結一起、堅定勇敢，才能夠戰勝病毒、謠言及不實指控，希望國人都能像電影要告訴大家的故事一樣，勇敢的向前走。

媒體問道，兩次疫情都是因為中國大陸有意隱瞞，是否會呼籲中國未來別再做類似動作，蘇貞昌說，在全世界不知道新冠肺炎爆發時，台灣是第一個上飛機檢查、在郵輪上防範病毒，守住國門，過程辛苦且不簡單，「當然有些國家可能制度跟我們不一樣，也沒有這麼注重人權和生命」，但台灣就是台灣，唯有自己團結加油，才能戰勝病毒，戰勝外敵。