內政部營建署今日舉辦「做工的人」電影包場活動，用具體行動支持國片，以及每一位投身在工地現場的工作人員與其家人；內政部長林右昌、營建署副署長於望聖、導演鄭芬芬、監製林昱伶及出品人梁宏志等均親自出席。

林右昌表示，在政府內也能找到做工的人，尤其在營建署裡應該可以找到最多，因營建署無所不建，大橋、大樓、下水道、馬路、人行道，都是營建署的業務範圍。

他指出，今天營建署包場邀請同仁欣賞電影，就是「做工的人」透過行動挺「做工的人」，因為對營建署同仁來說，工地就像是另一間辦公室，相信對對故事一定很有共鳴。

林右昌也提到，大學時因為就讀相關科系，也曾經打工時有攪拌過混泥土，在那段打工的時光當中，因混泥土含有化學藥劑，常導致手部乾裂，因此更能體會營造工人的辛勞。

林右昌說，今天我們能看到所有的建設，包括我們現在所在的電影院，都是營造工人的心血，在華麗便捷的建設後面，他們是默默付出的一群人，常常都被社會忽略，甚至誤解，今天能透過電影讓大眾能夠走入營建工地，一窺工地者的勞動過程和辛勞，更期盼藉由戲劇的影響力，讓工地現場的工作者勞動條件、權益及工作環境能夠持續精進，也讓民眾可以更加支持公共建設的興建。