央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，基本上每兩周發行1次。

去年以來央行四度升息，加上第二、三季調升存款準備率；但相對地，為了維持市場流動性，央行也反向減發定存單調節，去年3月起大幅減發定存單，去年6月定存單減額發行金額達2758.30億元、7月也更高達3969.05億元，因應市場短期資金需求，維護市場流動性。

不過，央行自去年10月起開始逐步加發定存單，收回市場過剩資金，去年12月定存單增額發行金額達2123.6億元，今年1月因應年節資金需求，減發1613.6億元，2月則再度加發2981.35億元，即使3月因季底資金需求大幅減發957.4億元，本月至今已加發852.2億元，顯示央行去年以來溫和緊縮方向不變。

近一步觀察未到期定存單餘額，至3月底達8.47兆元，為近9個月次高水準，仍遠高於疫情爆發前2020年初的7.69兆元，顯示市場資金仍相對充沛。銀行資金調度主管指出，近期美國經濟數據維持強勁，包括就業數據、通膨率以及零售銷售成績皆優於預期，市場對美國5月再升息1碼預期升溫，以目前定存單餘額水位來看，台灣央行6月要再度跟進，確實也還有空間。

但銀行主管提到，央行雖持續收回市場資金，但下月將進入報稅季，後續市場將出現短期資金需求高峰期，以及接下來第三季台股現金股利發放，央行可能轉向減發存單，以支應現金股利所需。