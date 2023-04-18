大陸國家統計局公布，首季GDP年增4.5％，高於市場預期增長4％，按季增長2.2％。3月，社會消費品零售總額年增10.6％，創2021年6月以來新高；工業增加值增長3.9％，首季全國固定資產投資增長5.1％。

花旗表示，3月經濟數據有喜有憂，消費和出口表現出色。而在消費和服務業引領下，中國疫後經濟復甦進展順利。該行將中國今年經濟增長預測由5.7％上調至6.1％，並認為今年可能是中國決策者化解結構性問題的窗口期，包括民間信心疲弱、青年失業率以及地方政府債務問題等。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮稱，零售表現及服務業增長比預期更強勁，加上全球貿易低迷情況下，出口仍然維持相對平穩走勢，對全年建立扎實的開局。他預計，若服務業全年有望高單位數增長，全年GDP增長可達6％。

華泰資產表示，展望第二季和下半年，溫和復甦仍是主要趨勢，內需不足仍是主要問題，外部風險是可能的意外衝擊。第二季GDP增長有望在7.5％至8％左右，將是全年的高位，第三、四季經濟增速料略有放緩，但依然會在5％以上。

澳新銀行稱，從增長動能看，工業增加值和固定資產投資數字並不好，內需不足仍是主要阻力，預計第二季在低基數效應下，GDP數據仍將繼續「摸高」，但下半年將顯著放緩。

統計局表示，消費對經濟增長拉動作用有望繼續保持主導，經濟運行有望整體好轉。考慮到去年第二季受疫情影響基數比較低，今年第二季經濟增速可能比第一季明顯加快。第三、四季隨著基數的升高，增速會比第二季有所回落。如果不考慮基數影響，總的來看全年經濟增長有望呈現逐步回升態勢。