盛弘（8403）18日宣布，旗下躍獅智醫城藥局旗艦館開幕，正式插旗桃園！董事長楊弘仁表示，該艦館集合創新健康量測服務與社區健康促進平台，結合X-Foodie健康餐飲與桃園璞園領航猿球隊實體專櫃，將打造次世代智慧藥局新風格。

躍獅健康公司自2018年加入敏盛醫療體系後，從預防、醫療、照護開始，並與健診中心、醫院診所聯盟，打造完整的健康照護生態系。目前躍獅連鎖藥局於全台共有101個門市，2020年開始對集團貢獻獲利，2022年稅前淨利3,106萬元，較2021年成長10.76％。

楊弘仁表示，AI時代來臨，躍獅連鎖藥局也積極應用資通訊科技（ICT）於健康及醫療照護領域，在2019年4月與資策會合作，創設全台第一間智慧藥局，提供以大數據分析為基礎的全人照護服務。躍獅智醫城藥局旗艦館在智慧藥局的基礎上更增加了飲食、運動、智慧檢測設備，透過線下門市與線上平台的連結，持續不間斷地全方位推動民眾健康管理的智慧應用服務。

躍獅智醫城藥局旗艦館位於敏盛智醫城二號館1樓，此次邀請X-Foodie與璞園領航猿籃球隊共同合作，主要是融合餐飲、運動等與健康生活息息相關的特色元素，共同打造次世代智慧藥局的創新風格。X-Foodie主席林躍栓、璞園領航猿總經理陳信安均出席18日的開幕儀式。

X-Foodie提供低卡、高蛋白的飲品與輕食，滿足客人享受美食無負擔；璞園領航猿實體專櫃展售領航猿周邊商品、領航猿╳躍獅聯名商品，以及運動營養補充品。現場並邀請璞園領航猿球員實地體驗多項生理量測設備，同時結合數據分析與AI智慧健身，量測數據還可整合到「智醫診所APP」，供後續的健康追蹤與醫療諮詢運用。智醫診所APP充分呈現了敏盛智醫城智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，民眾可以全程使用APP完成就醫流程，也可以連結到躍獅線上電子商城進行商品選購。