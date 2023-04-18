全民普發金到手，漢堡王搶商機直接推出普發大優惠，4月24日起至5月7日推出「買一送一很會」活促銷，四種熱銷漢堡買一送一，四種人氣點心飲料買一送一、中薯買一送一、還有六塊雞塊、小洋蔥圈都買一送一。每日上午10點半至打烊前30分鐘供應。適用全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店）

看好消夜商機，漢堡王深夜食堂4/21-4/30延長營業撈客。漢堡王本月特別加開夜貓專場， 4/21-4/30日，晚上8點半至各店打烊前，臨櫃漢堡王單筆消費滿199元，現折20元。活動門市：全門市(兒童樂園/機場/科技廠內店不適用)，本活動限臨櫃結帳適用。

勞動節將至，漢堡王更推出勞動月回饋活動，一舉推出為期超過一個月的「大杯飲料買一送一」。另4/24-5/31官網指定套餐，半價爽吃，漢堡王官網獨家推出花生安格斯牛肉堡套餐和美式花生雙層脆雞堡套餐第二件半價。鍾情火烤牛肉美味的顧客絕不可錯過花生安格斯牛肉堡，濃郁花生醬搭配三倍厚安格斯牛肉，濃郁爆香帶勁夠味!如果是愛吃椒香脆雞風味的，還可以選擇美式花生雙層脆雞堡，濃情花生醬搭配兩片椒香脆雞。本活動限同品項可享第二套半價。