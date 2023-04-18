OMO線上結合線下的數位新零售，已成各大零售的布局重點，連鎖百貨也陸續新成立、優化自家線上購物平台，並主打綠色電商、扶植在地、一次買周期配等獨家利多。
遠東SOGO以實體零售的線下優勢出發，發展全新電商平台「SOGOplus」，有別於電商的競價紅海，最大特色是扶植在地良品，倡導永續消費，也是全台百貨首創以ESG為主軸的線上購物。SOGO表示，這次斥資百萬元，費時1年自建電商平台，同時推出多元支付、宅配及線上買到店取等購物方式，希望做到無摩擦消費體驗。
「SOGOplus」開站後，將首次推出與屏東縣政府合作的「屏東好物」特區，並規劃百貨獨家「一次買周期配」創新服務，可一次下單，再分批出貨，減少家中屯物不便。開站活動（20日）～4月22日，推出首3日100元購物金現領現折，（20日）～4月28日化妝品滿3000元現折300元，回饋10％，5月14日前全檔期還有品牌集團推薦夯品、每日限量秒殺爆品等。
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