疫情已經趨穩 今年報稅不延長到5月底止 18:552023/04/18 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 報稅示意圖（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財委會以臨時提案的方式，要求財政部研議再次延長所得稅申報期限，財政部初步評估，因為疫情已經穩定，報稅季不延長，報稅日期到5月底。 受到新冠肺炎疫情因素，財政部連續3年延長報稅期間1個月，不過今年疫情已經穩定，沒有分流的必要，所以財政部預計今年報稅期限不再延長。 前3年之所以可以延長，主要是依據《稅捐稽徵法》第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，稅捐稽徵機關，得視實際情形，延長其繳納期間，並公告之。 官員表示，因為這是統一、大量且民眾不用個別申請，所以延長期間都不會太長。 #期間 #延長 #財政部 #報稅 #疫情 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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