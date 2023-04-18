財委會以臨時提案的方式，要求財政部研議再次延長所得稅申報期限，財政部初步評估，因為疫情已經穩定，報稅季不延長，報稅日期到5月底。

受到新冠肺炎疫情因素，財政部連續3年延長報稅期間1個月，不過今年疫情已經穩定，沒有分流的必要，所以財政部預計今年報稅期限不再延長。

前3年之所以可以延長，主要是依據《稅捐稽徵法》第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，稅捐稽徵機關，得視實際情形，延長其繳納期間，並公告之。

官員表示，因為這是統一、大量且民眾不用個別申請，所以延長期間都不會太長。