松下洸平飾演IQ高達140的超聰明青年。（KKTV提供）

女王天海祐希在新劇《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》飾演頭腦敏銳的前律師主角「上水流涼子」，以看似不可能的手段完成委託人的任務。受訪中，天海祐希表示：「我超愛台灣的！酸菜白肉鍋超級好吃！」還推薦要到台灣演出的演員朋友野田秀樹：「算我拜託你，一定要去吃！」果然對方也被這美食俘虜，另外還大推有如西洋梨般的鳳梨釋迦，讓一旁從未來過台灣的松下洸平露出羨慕的表情說：「看來得到台灣出外景了！」天海祐希也馬上附和：「特別篇來拍一下吧！」

該劇改編自名作家柚月裕子的同名小說，由《秘密內幕-女警的反擊》的根本非翟擔綱編劇，描述曾擁有律師資格的偵探「上水流涼子」，與IQ超過140的搭擋「貴山」一起完成不可能的任務，黃金製作組合令人期待，天海祐希在日前製作發表會上透露，變裝是角色的有趣設定，光是第一集的拍攝就「已經不記得換過幾次衣服」。松下洸平則表示貴山是IQ高達140的人物，讓他在介紹角色時都會下意識挺直背脊，而每次開拍前也都會自我催眠：「我的IQ有140！」再投入拍攝。

首度共演的2人對彼此都讚譽有加，天海祐希表示，松下洸平除了對於角色詮釋很用心，而且還能夠靈活配合她的即興演出，讓她演起來很開心。松下洸平則說當他知道是天海祐希飾演涼子候，就沒有辦法想像換成別人來演這個角色，「涼子做的所有事情都很亂來，但不知為何就很優雅。我相信是因為天海祐希的詮釋。」2人也對拍戲現場點心印象深刻，光是看到就覺得很有幸福感，當被工作人員問及希望拍戲現場還有什麼的時候，松下洸平開玩笑的許願要一張超過60萬日幣的「按摩椅」，結果立刻被天海祐希吐槽：「不要太過分了！」

聊起美食2人也相當起勁，劇中的涼子愛吃辣，現實生活的天海祐希則剛好相反，但她透露前陣子自己會隨身帶著七味粉替便當增味，最近則是改帶山椒粉，表示「隨手撒一點，便當就會變成料亭的味道，很神奇！」松下洸平則分享自己有一次終於鼓起勇氣一個人去吃燒肉，「結果我剛開始非常緊張，都不知道我自己在吃什麼，大概過了20分鐘後就開始覺得很好玩！後來就常常一個人去吃燒肉！」但話鋒一轉卻對天海祐希說：「但我想跟你一起吃飯！」天海祐希馬上答應：「去我大推的燒肉店，我帶你去！」展現2人好感情。

《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》每週二在KKTV更新。