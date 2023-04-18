大陸網紅周揚青在2020年以長文揭開與羅志祥9年情斷真相，引發網友關注，另外，她也用心經營社群，將事業經營的有聲有色。豈料，她於昨(17日)突在微博上曬出背部全裸照片，讓網友看了相當吃驚。

近期，陸網上曾傳出周揚青與羅志祥復合的傳聞，當時周揚青親曬19秒的影片吐露心聲，此外更一連PO出多張絕美泳裝照，大秀自己的傲人身材，並坦言她想開後要大方做自己，不被外界的觀點束縛，展現自己的身體美，「大方做自己，那種自信會讓世界變得更美好。」

周揚青昨日在微博上一連曬出多張照片，畫面中除了可見到各式美食、甜品的生活照片外，她更加碼曬出兩張將上衣拉到最高，秀出背部半裸的照片，然而，其背部上卻是大片刮痧後的鮮紅痕跡，並指出：「希望刮完身體可以趕快好起來，畢竟明天有個重要會議，自己除了要發言還要參加品牌日。」更對自己打氣：「可不能生病啊！」

照片PO出後，粉絲們看了相當心疼，表示：「不能吃涼就少吃」、「這麼瘦的嗎」。不過也有網友歪樓，紛紛讚嘆起周揚青的美背以及纖細的螞蟻腰，直呼：「這麼漂亮的背是我能看的嗎」、「你的背我能羨慕死」、「身材爆炸好，讓我一個女生都羨慕了」、「分享一下保持身材的祕訣吧！」