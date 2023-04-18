俄烏戰爭產生上千萬元的軍工產業，這些訂單可望往台灣飛奔而來，現在軍工相關的產業正在悄悄的上漲，你感受到了嗎?品觀點YＴ頻道節目＜聰明理財大小世＞主持人黃世聰，將在本集節目中，教你賺取千萬的美元軍工商機。同時，黃世聰呼籲，他的頻道全台只有品觀點，其他全是假的，千萬不要上當，只要鎖定品觀點，免費又能賺大錢。

因為俄烏戰爭，讓軍工產業掀起一個大浪潮，大家要知道，俄烏戰爭的每一天都消耗費用非常的驚人，特別是這個俄羅斯，等於是用舉國之力去打烏克蘭，烏克蘭則是獲得很多西方盟友的武器援助，光是美國就給了120億到150億元的武器。

據統計，俄烏戰爭打到現在軍火本身己經打掉1000多億美金。但是，俄烏戰場的大決戰也還沒有開始，所以這個消耗量可能會增加。連美國國防部長及軍事聯席會議參謀主席都這樣提到，未來彈藥不足的狀況，必須好好留意。

而也因為俄烏戰爭，各國對於武力配備部分都增強，國際上現在劃分為中國，俄羅斯北韓伊朗等等結成一團，周邊的國家當然要準備，避免發生相對應的武力衝突。以美國來說，去年是7820億元，今年是8580億元。增加大約700億左右的數字，中國也增加100多億元，印度則是增加80億元，沙烏地阿拉拍則是30億元，俄羅斯也增加40億左右，比較驚人的是日本，從400億增加到500億元，這個單位是美金，而且，在未來的幾年之內，日本的軍事支出，可能會突破1千億元美金。

黃世聰表示，看看上面的數字，就知道未來的軍工產業多麼的驚人。光看美股的幾家公司，如洛克希德馬殅公司來說，目前股價是488元，以長線來看是非常高的價格，另外諾斯洛普格魯曼公司股價則是473元，也來到歷史高點。

其實國防產業成了全世界的趨勢，特別在美國巿場，而這些需求未來都有可能來到台灣合作生產。包括像是無人機，水下的無人載具等等。尤其美國這幾年來說，也慢慢把台灣視為重要的合作夥伴。

黃世聰強調，若要賺這個商機，有幾點要注意，一是要有美國國防部的認證，只要產品夠好，加上美國夠信任，就有機會爭取到這龐大的軍工商機，未來的趨勢大家可以注意。

至於台灣的投資人要如何搭上這一波的軍工商機呢？記得鎖定品觀點YＴ頻道＜聰明理財大小世＞，黃世聰全台灣惟一頻道，免費又專業，滿滿的亮點，記得鎖定。