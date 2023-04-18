一年一度的「大武壠歌舞文化節」，即將於4月29、30日（星期六、日）在杉林區日光小林社區登場，大武壠族去年通過釋憲案後，將正式恢復原住民身分，族人開心不已，將擴大舉辦2天的大武壠歌舞文化節，活動主題「我就是」，希望向大眾傳達族人身分恢復的訊息，更期盼大眾能夠看見及認識大武壠。

大武壠族人歷經莫拉克風災後，發現文化的重要性，族人積極重振文化，希望未被重視的身分獲得認同。

日光小林社區發展協會總幹事王民亮表示，族人經歷莫拉克風災後，發現大武壠族的傳統文化瞬間消失，不僅辦理祭典的地方被沖走，小林平埔文化館也遭掩埋，大武壠族人傳統服飾也失傳，一場災難不但帶走文化載體，環境也變得不一樣，族人此刻更體會到文化傳承的重要。

王民亮說，災難喚醒了大武壠族人的尋根意識，族人開始抓住遺留的文化尾巴積極振興，而去年通過釋憲案，大武壠族人即將正式恢復原住民身分，族人都非常開心，表示祖先在台灣生活這麼久，終於有一個名字，就像落入歸根一樣，終於獲得政府承認是原住民身分，「很感動」。

王民亮指出，當得知大法官釋憲時，許多族人情緒都感動的流下眼淚，感謝這一刻的來臨，感謝祖靈，努力這麼久，終於可以大聲說出自己的名字，不再是沒有名字的人，希望最後原住民身分能夠確認下來，讓族群文化得以保存與傳承。

大武壠族人文化祭典周六、日在杉林區日光小林社區登場，活動更結合部落旅行與科技結合的實境遊戲「大武壠獵人」，是一款帶有動畫及簡易AR遊戲的APP，民眾可以透過APP內動畫解說了解日光小林大武壠族的祭祀由來跟傳統，刺激又好玩的AR打獵遊戲，更讓民眾在遊戲間了解大武壠族的文化，體驗大武壠族傳統的文化風俗與民情。

高雄市文化局局長王文翠表示，「祈雨」也是大武壠重要的傳統，以往在農曆4月26日之後，若仍雨水不足，為了讓農作物順利生長，族人會舉行祈雨儀式，期盼雨水和豐收，今年台灣遭遇百年大旱，在艱難的時候，族人也特別在環境劇場分享祈雨儀式，盼早日天降甘霖，祈願台灣風調雨順，土地豐收。