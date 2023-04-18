新竹縣第一選區國民黨立委林為洲宣布不選連任，並支持前立委徐欣瑩接棒參選，國民黨立委林為洲直言，退選後將投入總統輔選工作，並已向新北市長侯友宜報告，侯當下便拍拍他的肩膀說「兄弟，咱作伙打拚」。而苗栗縣第2選區國民黨立委徐志榮今也在國民黨立院黨團群組中宣布「我與為洲同步」，表態放棄連任。

國民黨第二階段立委提名作業選區訂於4月17日至19日受理有意爭取提名黨員辦理領表登記，林為洲與徐欣瑩4月17日在中央提名委員會召集人、黨主席朱立倫及新竹縣長楊文科、秘書長黃健庭協調下，林為洲決定交棒，支持徐欣瑩參選。

國民黨指出，朱立倫對於林為洲能以大局為重，特別表達敬佩與感謝，並相信以林為洲的歷練，未來在總統大選立委選舉中，一定可以擔任重要輔選角色。

林為洲指出，當初事先跟侯友宜見面，後來跟楊文科見面，在做棄選決定後，再請楊文科跟朱立倫報告，待中央黨部做最後確定，而在退選後，由於任期還持續到明年1月31日，所以接下來會以看守國會、輔選總統、爭取建設為己任。

林為洲認為，放棄連任是自己的決定，因國民黨只要經過激烈初選容易扣分，所以他才決定交棒給徐欣瑩，強調2024若沒有政黨輪替，就等於民進黨至少連續執政12年，而為阻止民進黨長期執政，所以要投入總統輔選工作，他也和侯友宜報告過，兩人也有默契。

林為洲透露，放棄連任一事他最先就跟侯友宜報告，侯還拍拍他的肩膀說「兄弟，咱作伙打拚」，大家都知道他支持侯友宜，也希望徵召順利儘速就戰鬥位置，他除了擔任看守國會、監督執政黨，也將在全國、在地方進行輔選工作。

本已宣布放棄連任的苗栗縣第2選區的徐志榮，原本還在做最後猶豫，看見新竹縣第一選區的現任立委林為洲宣布放棄連任後，徐志榮隨即在立院國民黨團群組跟進表態「我與為洲同步」，確定放棄連任。