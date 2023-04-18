世界貿易組織（WTO）4月17日宣布我國控告印度提高資通訊產品關稅案獲得勝訴，行政院經貿談判辦公室指出，去年我國對印度涉及本案的出口額已達9.3億美元，此勝訴判決彰顯我國利用WTO爭端解決機制為業者主張權益、捍衛我國出口利益，行政院感謝審議小組支持我方主張。

我國資通訊廠商紛紛前往印度投資，須自台灣出口零組件。印度政府為保護其國內產業，自2014年起，調高32類資通訊產品(包括手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品之零件等)關稅，調整幅度高達20％，違反印度就該類產品零關稅待遇之承諾。

經貿辦指出，基於資通訊產業是我國具高度競爭力的項目，因此邀請台北市電腦公會等利害關係人及相關單位進行多次討論。歐盟、日本也認為印度調高關稅違反義務，因此分別請求成立審議小組，本案訴訟程序就此展開。

雖然訴訟程序因疫情幾經延宕，WTO審議小組終在本年4月17日公開其最終報告(Final Report)，判定原告勝訴，認定印度對上述產品課徵關稅違反WTO協定，並建議印度應修正措施以符合WTO規範。

經貿辦指出，印度雖極可能在目前上訴機制功能仍然不彰的情形下提出上訴，但我國將持續與歐盟及日本共同商討策略，以確保印度履行審議小組的裁決。

經貿辦強調，WTO是我國所參與最重要的國際經貿組織，我國自入會後即積極透過WTO機制為我廠商爭取權益。至今我國以原告身分提出控訴之案件共有7件，其中有部分案件在進入訴訟階段之前，已透過諮商達成和解，實際進入訴訟階段的4件案件中，有3件我國均勝訴。