世界第八高峰馬納斯魯峰日照金山，是許多旅人到訪山區夢寐以求的美景。（野樵國際旅行社提供）

尼泊爾當地藏族婦女背著簍筐，出門檢牛糞當取火的燃料。（野樵國際旅行社提供）

尼泊爾薩加瑪塔國家公園裡的Gokyo湖是當地熱門景點。（野樵國際旅行社提供）

專營國內外登山、健行的野樵國際旅行社，足跡遍及日本富士山、雲南稻城亞丁、馬來西亞神山、越南天堂洞乃至於尼泊爾ABC、EBC、蘭塘、木斯塘等，除了持續開發健行路線，野樵國際旅行社在公益上也不落人後，除了生態人文宣導，亦持續捐款投入山林服務。

疫情後，野樵國際旅行社推出多團尼泊爾健行團都滿團， 總經理楊志明經常親自帶隊前往尼泊爾健行，他表示，野樵國際旅行社在訂價上算是中上，也可以有客製化服務，他認為，海外登山收費高，大多數消費的團員年齡落在45歲到65歲，要求跟團品質、安全的退休族群，年輕人會比較偏好自由行。

他觀察海內登山市場，有許多外國人會來台灣爬玉山、雪山、嘉明湖，近年「山海圳國家綠道」行銷有成詢問度也激增，海外團以尼泊爾EBC最受歡迎，他提醒，台灣人有EBC迷思，認為爬過百岳就可以爬EBC，實際上海拔不同，風險也不同，過去他的團隊在尼泊爾救了6個人，在尼泊爾不管是不是跟野樵國際旅行社的隊伍，只要遇到問題打給他，他就會去幫忙、協調，他說，野樵在尼泊爾有公司，可以幫助台灣人，就要幫忙。

旅遊開放後，所有海外行程詢問度激增，包括最熱門的尼泊爾EBC健行，楊志明說，來詢問者多，但業者會秉持良心把關，跟消費者晤談後才可以報名，確保旅客的運動習慣、登山經驗，他說，畢竟人家來報名，就是想要完成，不會希望無功而返，他也會要求尼泊爾工作團隊，隨行要背氧氣鋼瓶及攜帶型加壓艙（Portable Altitude ChamberPAC），嚮導一定要有一個強壯的，遇到問題可以把人背下去，他的團隊有屬於自己的醫療諮詢系統跟煮水工，確保飲水安全，不會拉肚子等，所有安全因素都在考量之列。

野樵從2010年開始到尼泊爾踩線，2012年開始發展尼泊爾旅遊團，10年來，他發現，尼泊爾進步很多，近年是海外登山主力市場，除了尼泊爾健行，日本富士山、馬來西亞神山也都受到消費者歡迎，他觀察，疫情期間，台灣登山人口暴增，疫情後，國內登山人口減少，轉移到海外旅遊，相對的海外登山也有望在這幾年持續成長，他認為，台灣登山自組團還是主力，海外登山旅遊會是商業團的藍海市場，只要做出差異化，兼顧安全與品質，就不怕沒有消費者，他也鼓勵，有志嘗試海外登山者，年齡不是問題，但一定要保持運動習慣。