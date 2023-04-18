在毛豬每台斤破百元豬肉高漲年代，超市龍頭全聯福利中心不僅是全台最大肉品銷售規模最大達100億元，且堅持「最後漲價」，今年生鮮更以ESG永續發展為目標，特別強化節能減碳，其中獨家與台畜契作的台東關山「好欣豬」更具備碳足跡標籤，疫情這三年連年銷售成長，今年更規劃引進3-5支簡易料理商品，目標帶動好欣豬銷售倍數增有望破1億元。

台東關山除了好山好水外，還有好山好水產出的關山米、關山豬，其中，關山豬每年維持飼養產出2.5萬至3萬頭，「好欣豬」品牌即是全聯透過台畜契作關山養牧場，以飼養開始到製程技術調整、運輸等減碳行動過程來降低碳排放量為主軸所打造出的獨家豬肉品牌，目前台畜在關山契作的瑞清牧場，總飼養量僅3,500頭，因取得 好畜圃HACCP豬場管理服務標章及產銷履歷驗證，肉品輸出日本而 受矚目，更為台北米其林餐廳主廚喻為豬肉界米其林等級。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，全聯一年銷售肉品達100億元，今年在生鮮部分特別強化節能減碳，其中，獨家推出的台東關山「好欣豬」，具備碳足跡標籤，從飼養開始到製程技術調整、運輸等減碳行動過程來降低碳排放量。

全聯指出，2019起開賣好欣豬，首推梅花薄切冷凍肉即一鳴驚人，以去年來說業績達1200萬，而熟成炸豬排則因熟成技術使得堪比日本炸豬排店銷售量躍居第一名，業績破1,500萬，整體好欣豬2022年銷售達5,000萬元，成長4成，今年在規劃3-5支新品，包括排骨肉丁、瓜子肉等預製菜等新品，有望破億元銷售額。

全聯強調，疫情期間即發現自煮風潮下，簡易料理需求極大，今年起擴大採購。全聯同時表示，國人對肉品採購與食用還是以豬肉為最大宗，過去最高紀錄逾市占40％，由於近年健身需求，相對提升對雞肉、牛肉、羊肉需求，豬肉在肉品市場占比仍是第一，但比例有下降趨勢，也因此無論是上游養豬戶、屠宰場還是中端加工下游銷售，均以朝向更符合ESG減碳節能方向，以精品豬推升產業升級。