上市營建股達麗（6177）受缺工、工期遞延影響，2022年合併營收衰退近15％至85.88億元，稅後純益下滑至11.98億元，每股稅後純益達3.09元，今（18）日召開董事會決議股利分派案，每股擬配發現金股利1元，盈餘轉增資配股0.5元，合計股利為1.5元。