證期局副局長張子敏表示，主要是債券發行人去年預估會升息，年初就發滿、發好，造成去年同期基期較高。但觀察今年首季21檔國際債券發行，都是極小規模，僅一檔菸商GreenSaif Pipelines Bidco在2月發行19年期美元債，票面利率6.51％，發行規模15億美元，是今年首季單檔最大規模，其餘多不到1億美元的量。

除了發行利率過高外，國際板投資大戶的壽險公司，有些公司可能已無投資額度，有些是傾向直接去美國市場買美元債，有些則是考量今年避險成本太高，投資速度有稍放緩，都有影響到國際板債券的發行量。

但也因為利率太高，提前贖回再發行不划算，因此今年首季僅二檔國際板債券提前贖回，規模僅1.8億美元，比去年同期的13檔、75.28億美元提前贖回，檔數及金額都大幅減少，且占今年首季可贖回檔數的3％、可贖回金額的1.4％，即代表債券發行人寧可繼續支付過去發行時承諾的票面利率，不打算提前贖回債券。

張子敏表示，到今年底還有151檔國際板債券可執行提前贖回權，金額共215.3億美元。但若以此情況看，除非利率大降，重新發行成本較低，否則應不至再出現大量的提前贖回潮。

而去年全年國際板債券共146檔新發行，發行規模174.05億美元，已較前年衰退58％以上，且創下九年來發行新低量，今年首季發行量再創低，若利率環境未變化，恐怕全年發行量會繼續創十年新低量。