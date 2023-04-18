宇瞻雖面臨記憶體價格下跌影響，但受惠於客戶提前拉貨推升3月營收，第一季合併營收僅季減10.5％達19.11億元，較去年同期減少17.0％，毛利率季增2.5個百分點達22.4％，較去年同期提升1.6個百分點，營業利益季增7.3％達1.77億元，較去年同期減少12.8％，本業營運維持穩健。

宇瞻第一季稅後純益1.28億元，與去年第四季相較約略持平，與去年同期相較減少19.5％，以第一季底加權平均股本約12.2億元計算，稅後每股純益1.05元符合預期。宇瞻總經理張家騉於日前法人說明會中表示，上半年記憶體仍供過於求，預期在上游原廠減產及需求回復情況下，第二季價格將醞釀調漲，下半年市況可望好轉。

宇瞻近年來加強AI應用並投入物聯網及檢測設備市場有成，透過光譜儀開發經驗，切入自動化光學檢測領域，並鎖定面板產業提供全方位的總體解決方案。針對面板顯示產業鏈上下游的各式檢測需求，包含面板玻璃、膜材、背光模組等上游材料元件，到中下游的各式應用面板，宇瞻智慧物聯團隊協助客戶設計開發客製化的智動化AOI機台並獲採用。