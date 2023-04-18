今年銀行申請標準，除了財業務健全外，前三年（即2020年到2022年）的平均稅前淨值報酬率（ROE）必須達8.26％以上，銀行局副局長林志吉表示，共有17家銀行符合；至於信合社則是ROE達4％以上即可申請增設新分社，今年共22家符合申請門檻，但最終銀行局仍要看相關財業務指標、是否有重大裁罰案等，更重要的是核准新分行的上限，是不超過前一年裁撤分行數。

去年國銀共裁撤23家分行，其中外銀在台分行裁掉21處分行、國銀裁掉二處，但因去年已先超額多給二處分行，因此今年應會以21家為核准上限。

金管會每年5月及11月都會開放銀行及信合社申請新設分行，去年國銀共申請九處分行，最後獲准新設六家分行，即中信銀拿到二家、上海銀拿到二家、台中銀拿到二家，目前都尚未開設，而前年僅裁撤四處分行，林志吉表示，主要是去年已有銀行申請裁撤分行，有將已獲准裁撤數考慮到核准上限中，因此給出六家新設名單。

過去因為銀行競爭激烈，加上銀行局一度暫停分行申設，在2001年到2008年之間，金融重建基金標售問題銀行，一家分行執照價值1到3億元不等，之後銀行局重開分行申請機制，從2007年到去年的16年間，共核准國銀新設107家分行，國銀分行數一度是年年增加，最高是2014年底的3,460家。