力旺18日宣布安全強化型NeoFuse OTP已完成台積電N5製程可靠度驗證，整合了物理不可複製功能（PUF），加強抵禦資料外洩與晶片偽造等風險。力旺表示，NeoFuse友善介面及易於整合的優點，可以大幅提升設計工作的效率。在工作溫度的耐受表現上可高達攝氏150度，滿足車載應用之規格標準。

力旺業務發展資深副總經理盧俊宏表示，力旺作為台積電長久以來的開放創新平台（OIP）夥伴，技術實力一路從成熟製程跟進到7奈米、6奈米、5奈米等先進製程。目前力旺也持續朝N5A、4奈米N4P、3奈米N3E等製程進行開發，為雙方的客戶及市場提供傑出且穩定的解決方案與技術支援。

台積電設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示，台積電與力旺長期合作並提供先進製程IP方案，讓系統單晶片（SoC）在功耗、性能和可靠性上能應對日益增加的設計挑戰，並能拓展終端應用市場至汽車、無線通信、人工智慧和高效能運算等領域。