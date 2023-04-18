力積電總經理謝再居表示，第二季營收與第一季變化不大將力守持平，已看到面板驅動IC及CMOS影像感測器訂單回溫，電源管理IC及DRAM庫存修正會延續到第二季。

力積電公告第一季合併營收季減20.3％達114.50億元，較去年同期減少44.7％，毛利率季增16.1個百分點達18.7％，較去年同期減少32.1個百分點，營業利益率季減16.7個百分點達2.9％，較去年同期減少37.3個百分點，本業營運維持獲利，稅後純益季減90.3％達1.87億元，較去年同期減少97.0％，稅後每股純益0.05元。

至於第二季營運表現，謝再居表示，營收與第一季變化不大，預估持平至季減3％～5％之間，閒置產能提列損失估與第一季差不多，毛利率仍有下滑壓力，但幅度不會像第一季那麼大。若由投片量來看，面板驅動IC及CMOS影像感測器都有回升，電源管理IC則因客戶需求較慢下修，所以還在進行庫存去化，DRAM投片亦持續減少。