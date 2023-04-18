澎恰恰原訂今（18日）出席公益活動，不料主辦單位發言人張文正卻表示澎恰恰上周日突收到「如果你要開記者會，請你注意你家人安全」等威脅訊息，因此取消出席，張文正還表示澎恰恰因此沒接電話，暫時無法聯繫。澎恰恰稍早在臉書發文，「少說話多做事，讓子彈飛。我這幾年累積的『恩人』不少，大家都在我有需要的時候挺我一波，這恩情沒齒難忘。」

澎恰恰寫道，她知道很多人都對他有恩，他也希望能儘早回報恩情，但無奈隻身一人，能力有限，恩人卻太多，現在的感覺很像當年剛出道的時候，演藝之路坎坷，只能專注把眼前的事做好。我無法反駁每一個人對我的不諒解，因為我的確還只是在成功的路上，沒能跟任何人繳出成績單。」

他說每個恩人的恩情，他都謹記在心，「但大家現階段對我實在太寄予厚望，這厚愛讓我得放下手邊的事，但也因此延遲了報恩的時間。所以各位恩人，現在我想先選擇少說話、多做事，讓子彈飛一會吧」，並表示接下來與其用嘴巴反駁，不如用雙手證明，將心無旁騖的把眼前的事情做好。