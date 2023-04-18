台中市1名小六女童的家長18日指控，女兒導師不處理遭同學霸凌事件，還孤立、偽造提報性平案，校方處理消極，讓女兒瀕臨崩潰。校方回應表示，接到陳情舉發後，依規定自今年1月起陸續召開校事會議及防制霸凌小組會議，已將導師調離教師職務，進行調查，並安排該生到適合班級上課，均依規定程序處理中。

女童家長由人本基金會及市議員陪同開記者會指控，就讀小六的女兒遭到同學霸凌，女導師不但不處理，還在家長群組孤立他們，經向學校舉發不適任老師，校方處理態度消極，還讓孩子流浪各班上課，導致女兒情緒瀕臨崩潰。

遭指控學校校長回應表示，校方接到相關陳情舉發後，依規定在今年1月間召開校事會議、3月間召開防制霸凌小組會議，並決議將該導師調離教師職務，進行調查，該師目前請假中。

至於安置學生上課問題，校長強調，學校為協助學習，先安排該生到其他班級上課，經追蹤關心發現有適應困難現象，立即協調到曾教過她、且互動不錯的老師班級上課，即未再轉班。

校長說，校方持續與家長溝通，希望讓該生在安心的環境下學習，並沒有流浪上課的狀況。