經濟部日前推出「限溫令」，針對餐廳等20類營業場所在用餐期間不得低於22℃，外界認為是為了省電，以應對即將到來的夏季用電高峰。國民黨台北市議員鍾沛君今（18）日表示，民進黨政府面對缺電，推出限溫令想節流，但開源才能真正解決問題，而民進黨從在野到執政，非核家園的能源政策註定要失敗，若再不改恐怕未來連自家用電都要被管控。

經濟部日前指出，針對餐飲、百貨美食街等室內用餐空間，將加強早上7時到9時、11時至下午2時、晚間6時到9時的尖峰時間「冷氣溫度23℃加減1℃」政策，配合原定的 20 類場所「室內冷氣溫度平均值不得低於26℃」政策。

鍾沛君今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨的馬腳已經露出來，但還是嘴硬不承認，如果限溫令是像經濟部長王美花所說，是類似隨手關燈的公民素養，那又何必祭出最重新台幣10萬元的罰鍰，政府的各種手段已經暴露出他們想方設法的限制民眾的用電量和用電頻率，「但如果不缺，為甚麼要限制大家用呢」。

鍾沛君認為，這就像是賺錢要開源節流，但節流畢竟不是根本之道，能源政策還是要以開源為本，但民進黨從在野到執政，早就已經註定走向失敗的能源政策，如果還是要堅持抱著「非核家園」的神主牌，能源政策就一直無法有效的開源，甚至還把原本的源頭一個一個關閉，又無法找出新的替代方式，一味的節流根本無法支應所有的開銷。

鍾沛君強調，當原本只是公民道德層面的節能減碳，變成開罰的手段，就代表真的已經缺電，節流固然是方法之一，但治標不治本，民進黨如果不誠實的面對自己的能源政策，不找到開源的方法，在可見的未來恐怕不只是營業場所，連自家用電恐怕都會受到管控。