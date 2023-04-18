韓男團NCT成員道英、在玹、廷祐既擁有卓越的演唱與表演實力，還具備出眾的外貌和修長的身材，去年10月在NCT 127巡演中，3人首度以組合亮相帶來特別表演，又再當年底《2022 MBC歌謠大祭典》節目中登台，粉絲熱烈敲碗組合出道，SM娛樂也聽到粉絲心聲，推出由3人組成的小分隊「NCT 道在廷」，也是NCT首個成員固定小分隊。

出道專輯《Perfume》以香水為概念，一共收錄6首歌曲，以愛情為主題貫穿整張專輯。廷祐說：「就像香水有著前中後調的變化，構思曲目表時，也是按照愛情的歷程，從初見面到分離，花費許多心思。」主打歌〈Perfume〉有著中毒性高的副歌與獨特的無伴奏合唱，歌詞包含著「要給對方留下我的香氣」的訊息，是首能同時展現甜美與性感的歌曲。

出道前夕，「NCT 道在廷」特別舉行出道紀念launch show，由JOHNNY擔任主持，成員表示：「NCT 道在廷因粉絲而誕生，將會與SUPER JUNIOR-K.R.Y.、Girls' Generation-TTS、EXO-CBX等前輩們一起，接續SM三人小分隊衣缽，認真做足準備。」接著分享小分隊出道抱負，並搶先表演〈Perfume〉、〈Kiss〉、〈Dive〉、〈Strawberry Sunday〉。現場眾星雲集，東方神起昌珉、少女時代太妍、Red Velvet成員SEULGI與YERI、NCT泰一和泰容等SM所屬前輩同僚皆到場支持。