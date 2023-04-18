全國工業總會理事長苗豐強近日率團訪問大陸，18日與大陸國台辦主任宋濤進行會面。他表示兩岸理應加強交流，共同發展，去年台灣對大陸貿易有2700多億美元，其中約1800億美元是從台灣出口到大陸，去年投資大陸也約有50億美元，佔台灣對外貿易投資額約1／3，強調「兩岸沒有不交流不合作的理由」，尤其台灣對大陸的貿易依賴與合作空間還很大。

苗豐強也說，這幾年受到政治與新冠疫情影響，出現病毒與人、人與人之間的對抗。病毒還可以眾人合力打敗，但人跟人的對立卻造成相當大的危機。如今兩岸經貿還是維持緊密關係，在九二共識基礎下，包含EFCA的23條協議可謂是給兩岸23條橋樑可走。

宋濤則表示，工總長期堅持九二共識，積極參與兩岸合作、推動兩岸關係與經濟發展，多達70％會員在陸進行投資，也對大陸經濟發展做出重要貢獻。此次疫情和緩後，第一時間也響應國台辦率團到大陸參訪，體現重視兩岸合作交流，願意推動兩岸關係和平發展的意願，對此高度讚賞與肯定。

宋濤說，了解到工總已先行到訪工信部，過兩天也將赴江蘇參訪，希望此次訪問能不虛此行，也透過會面契機了解工總方面的意見。

苗豐強也說，工總在台灣有多達10萬家會員，合計GDP佔台灣37％，會內企業人口也達到台灣35％，其中有7萬家公司在大陸投資，能有此成績也要對國台辦長年的幫忙表示感謝。