烏克蘭持續接收北約提供的坦克，其中以德國豹2主戰坦克(Leopard 2MBT)為主力，但是光有坦克還不行，當然需要坦克兵來操作，目前正在加緊訓練中。可能因為操之過急，在訓練期間發生了一起坦克相撞事故，造成一輛豹2的砲塔被扯掉了。

歐亞時報(Eurasian Times)報導，前波蘭軍官帕維爾卡(Piotr Pavelka)在他的 YouTube 頻道上稱，發生事故的就是烏克蘭坦克兵，他們溝通出現錯誤，導致2輛坦克對撞。根據帕維爾卡的說法，最有可能發生的情況是：一輛坦克騎上另一輛相撞，過程中掀起砲塔。帕維爾卡服役15年，直到 2022 年退役。他目前是預備役軍官的身分。目前坦克受損的畫面只在社交媒體上流傳與討論，華沙與基輔方面還沒有任何官方回應。

帕維爾卡批評：「老實說，我沒看過如此奇怪的事故，這位駕駛的技術實在有待加強。」

由於反攻急切，基輔坦克兵的受訓時間很短，被軍事評論員稱其為「坦克操作速成班」，也就容易發生事故。

LEOPARD Lost its TURRET!!!



During training of Ukrainian troops in Poland, A Leopard 2A4 Tank reportedly lost its Turret due to a collision. #Poland #Ukraine #Russia #Leopard #Tank pic.twitter.com/F154h13Yh1 — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 18, 2023

今年 2月24日，波蘭向基輔提供第一批豹2A4坦克，其他的國際盟友也會在未來幾週內提供。豹2A4於1985年服役，是目前仍在服役的豹2系列坦克當中，最古老的一款，它沒有A5型之後的箭簇型裝甲。

雖然如此，豹2A4仍然是相當優秀的，它具有自動滅火和爆炸抑制系統，安全性高於俄式坦克，並且已經有全數位化火控系統，120公釐主砲，射程達到2000公尺以上。