參山國家風景區管理近1年全力輔導發展竹竹苗觀光圈的，此次從北埔文化出發，整合返鄉青年們專長及商圈店家特色，以觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務場域空間，創立「恩笠府食記」，青年們期望能將家鄉的美好及美食，帶給遊客全新感受。該空間18日正式開幕，將持續推出高人氣的客家定食，也期盼未來能夠讓更多人參與，來到北埔旅遊。

參山處推動觀光圈發展，去年與北埔魅力商圈發展促進會共同合作成立北埔青年工作坊，成員集結了一群關注青年議題和地方創生的客家後生，共同發起北埔青年工作站，為當地青年爭取工作機會及推廣北埔客家文化。

工坊青年都已經是承傳自家品牌的2代，經過兩個月輔導，從盤點自身的優勢，到最後以代表客家童年記憶的「山狗太」（攀木蜥蜴）出發，打造在地品牌。北埔青年工作坊成員代表姜紹鈞也上台介紹青年工坊成立的過程，希望未來能夠將他們的品牌推向各地。

參山處表示，恩笠府食記取英文「Enlive（活躍起來之意）」的諧音及融入客家常見的斗笠有福氣之意，該空間已於今年3月試營運。在正式開幕後，不僅能品嚐客家美食，還提供了手作體驗區，讓遊客可在這裡展開擂茶DIY、柿糬DIY等活動，同時也與旅行社合作推出體驗小旅行，帶領國內外遊客深度體驗北埔之美。

此外，空間內也設置北埔特色選物區，方便旅客一站購足，參山處期望藉由北埔青年的永續營運，結合商圈及在地業者，未來將持續不斷開發出符合自由行、旅行社團客等不同需求的創新旅遊服務。