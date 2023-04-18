國巨經營管理層和TIDZ執行董事 Jovan Despotovski，18日在國巨總部共同簽署投資協議，在雙方簽約的儀式中，北馬其頓總理特別透過視訊致詞，竭誠歡迎國巨的到來。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，我們與北馬其頓一直保有長期業務合作的夥伴關係，基美 (KEMET) 在當地已設立兩座營運廠區和研發中心，主要生產專為電動車 (EV) 使用的電容器產品。北馬其頓具有策略性的地理位置、穩定的貨幣與有利的稅務環境，以及高素質的勞動生產力及極具競爭力的勞動成本等優勢，是國巨集團繼續擴大在歐洲業務規模的理想營運據點。

國巨在北馬其頓的2.05億歐元投資案，是該國自獨立以來最大的綠地投資 (greenfield investment)，新廠區將位於首都史高比耶(Skopje) 及東部大城什蒂普(Stip) 的技術工業開發園區 (TIDZ)，預計將為當地創造超過3,900個就業機會。