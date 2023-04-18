國民黨台北市議員徐巧芯今(18日)持續拜票，力拚信義、南松山立委初選過關。同天她也抽空幫「2018班」好夥伴們站台，陪同鍾沛君、游淑慧、羅智強等登記參選北市立委。她強調，這股浪潮會席捲2024大選，當民進黨想把國民黨打成老舊時，她直呼「抱歉，無法讓你們稱心如意！」

「今天是我的初選民調進行最後一天！」徐巧芯提到，她上午繼續在路口、市場衝刺，但還是在有限的時間當中，去幫她的2018好夥伴們站台。鍾沛君、游淑慧、羅智強，以及今天一起在現場的張斯綱、李柏毅，都是上一屆一起選上議員的好「同學」，她們都笑稱自己是「2018班」。

徐巧芯強調，這次的初選，國民黨的年輕世代展現出空前的團結力量，大家彼此互相幫忙，沒有計較與算計，都是良性競爭，不管是誰出線，大家都信心繼續團結作戰，這就是國民黨改革精神與世代傳承力量。

「我認為，這股力量是一個浪潮，會席捲國民黨與2024大選！」徐巧芯也直言，當民進黨想推出新面孔，把國民黨打成「老舊」時，抱歉，可能無法讓你們稱心如意。因為我們年輕一代是團結的，是有活力的，是有衝勁的，我們會和國民黨並肩作戰，讓民眾知道國民黨不是沒有年輕人，國民黨並不老舊，也可以接受世代傳承與創新。今天是民調的最後一天，我相信選民都會在家幫我顧電話，喊出「唯一支持徐巧芯」！