興大埔里林場落果砸毀車輛撇責

國立中興大學實驗林在埔里林場園區栽種的2棵第倫桃樹，其果實從天而降，不偏不倚砸壞停放園區旁、埔里鎮東興一街車輛，受害車主求償無門向埔里鎮公所陳情，興大接獲通知派員會勘，竟推稱第倫桃果實砸壞車輛相關責任待釐清，還揚言在埔里林場周遭畫禁停紅線，其高傲態度令人傻眼。

受害馬自達休旅車主投訴，他將車輛停放東興一街路旁，該路段是白線，本來就能停車，沒想到實驗林內栽種的樹果掉落，果實外殼堅硬，重約半公斤，導致車輛前、後擋風玻璃遭落果砸毀，更換費用2萬多元，求償無門才陳情，「若中興大學遲遲不願意解決，不排除訴訟提起國賠」。

埔里鎮公所經行政院中部辦公室副執行長陳錦倫幫忙邀中興大學實驗林派員到場會勘。代表校方人員不認為要為園區落果負責，碎念：「這關中辦什麼事？」更要求鎮公所在實驗林周遭畫設禁止停車的紅線，其狂妄態度令受害車主及與會官員傻眼。

埔里鎮公所主秘劉政道強調，該路段是白線，民眾本來就能合法停放車輛，若校方要畫紅線禁止停車，須經道安會報審議通過，何況問題癥點不在於民眾停車，而是實驗林園區栽種樹木落果造成車輛損壞，萬一這次是路過行人遭砸傷？絕非畫紅線能解決，呼籲興大能正視問題。

中興大學校本部聲明，此次興大實驗林埔里林場樹木落果造成的車輛毀損案，將調查釐清相關責任後，再依法處理；園區除加強張貼告示、提醒民眾留意人身安全，亦將提高園區內修剪與巡視頻率。