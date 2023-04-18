達發科技公司董事長兼總經理為謝清江，目前公司實收資本額14.55億元，主要產品包括無線通訊晶片、固網通訊晶片等，市場結構方面，內銷占27.59％、外銷占72.41％；全體董事五席，合計持股77.23％；主要輔導承銷商為凱基證券。

達發近來獲利表現亮眼，108年至111年稅前純益各為18.98億元、12.15億元、22.42億元及37.55億元；每股稅後盈餘（EPS）各為19.91元、13.56元、15.79元及19.9元。

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