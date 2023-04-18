東和鋼鐵公司(2006)4/18假該公司苗栗廠，舉辦60周年慶祝活動，東和鋼鐵公司的創建始自1946年，由侯金堆先生於嘉義創辦「東和行」開始，早期從事五金買賣及拆船，1962年改組為「東和鋼鐵企業股份有限公司」。榮譽董事長侯貞雄先生主導轉型電爐煉鋼，興建華人世界第一家H型鋼廠，現任董事長侯傑騰先生率先同業興建全國第一座無加熱爐的鋼筋工廠並跨足越南鋼筋工廠，步步具遠見又穩扎穩打的經營策略，在鋼鐵界具有領導地位。

東和鋼鐵採用廢鋼為主原料，以目前最節能減碳的電弧爐煉鋼製程，生產各類建築用鋼材，本身就是循環經濟的實踐者，目前事業版圖除了桃園、苗栗、高雄、大業及越南等鋼材生產基地，也發展鋼結構及營造等相關領域事業，近年更積極投資風電、太陽能及沼氣發電等綠能事業，同時持續投注廢棄物轉廢為金的環境保護事業，為社會、經濟與環境永續發展努力。

東和鋼鐵積極主動關切氣候變遷議題，除訂定公司永續發展政策，且領先同業通過邁向「2050 淨零碳排」的2030年階段性目標-兩個30：《減碳30、RE30》一、減碳30%：透過設備更新、製程改善與多元夥伴共同努力，該公司2030年碳排放總量將較2005年總量減少30%。二、RE30：作為用電大戶，該公司將致力於在2030年達到總用電量30%以上是來自再生能源。上述宣示，可具體展現該公司為永續發展而強烈堅定的自我要求及採取負責任的行動與對策，為友善環境、淨零碳排貢獻心力。

18日的慶祝活動在苗栗廠舉辦還有一獨具的意涵，因為今年剛好也是苗栗廠建廠30周年。當年榮譽董事長侯貞雄先生考量土地資源有限，建築物朝向高層化發展趨勢，而當時H型鋼大多仰賴進口，因此在苗栗投資興建全球華人社會第一座熱軋一體成型的H型鋼廠。苗栗廠的興建，不但改變鋼構市場，對帶動產業動向也深具意義，更使東和鋼鐵邁向新的里程碑。基於鋼材的選擇與建築物的安全息息相關，東和鋼鐵長期致力於推廣耐震觀念教育，從2014年開始透過媒體與廣告，推廣建築耐震的觀念，是國內鋼鐵業的創舉，近年也獲得各界的認同與肯定。

東和鋼鐵今年的慶祝活動也充滿巧思與創意，典禮開始由榮譽董事長侯貞雄先生及董事長侯傑騰先生聯手鳴鑼，象徵繼往開來，傳承永續。接著由總經理黃炳樺帶領公司副總經理、廠長及協理等高階經營團隊，按鈕將風電傳送到公司特別設計的60週年主燈，點亮第一圈。再由包括鋼結構，能源事業及各環保事業等重要轉投資公司董事長及總經理按鈕，將太陽能光電傳送到主燈，點亮第二圈主燈。最後由侯傑騰董事長及東鋼文化基金會董事長侯王怡文，一起帶領公司董事會董事成員啟動儲能系統點亮第三圈主燈，並邀請來賓一起見證東和鋼鐵致力於節能減碳的決心，也一起點亮東和鋼鐵60周年延續的火花，更傳遞東和鋼鐵永續發展的願景。

表演節目也令人驚艷，以東和鋼鐵所生產的鋼筋，鋼板及型鋼設計製作，分別排列成TH六十的樂器及二根音鎚，在音樂老師及其音樂團隊帶領苗栗廠七位同仁，一起演奏「快樂的鐵匠」來祝賀東和鋼鐵60週年生日快樂，相當感人，這絕對是鋼鐵業的創舉，東和鋼鐵在鋼鐵領域有領導地位，在文化創意上，也令大家刮目相看，更展現了這60年的企業充滿了活力。